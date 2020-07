Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de hausse généralisée du salaire des fonctionnaires Reuters • 24/07/2020 à 17:26









Weekly cabinet meeting in Paris PARIS (Reuters) - La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a annoncé vendredi qu'elle n'augmenterait pas le point d'indice de la grille salariale des fonctionnaires pour 2021, préférant miser sur des revalorisations sectorielles, ce qui a suscité la colère de leurs syndicats. Amélie de Montchalin rencontrait les organisations syndicales des fonctionnaires dans le cadre du "rendez-vous salarial" - concertation annuelle visant à discuter des modalités de rémunération des 5,5 millions d'agents de la fonction publique. "Je préfère qu'on fasse des choses sur les bas salaires, sur des sujets ciblés (...) plutôt qu'une revalorisation indifférenciée", a-t-elle expliqué à l'issue de la réunion, précisant que l'impact d'une augmentation du point d'indice - très coûteux pour l'Etat - bénéficierait davantage aux hauts salaires qu'aux petits salaires. Elle précise par ailleurs que 8,2 milliards d'euros ont déjà été débloqués pour revaloriser les salaires du personnel hospitalier dans le cadre du Ségur de la Santé. D'autres revalorisations sont prévues pour les enseignants, conformément à la promesse qui avait été faite dans le cadre de la réforme des retraites, et qui, selon le ministre de l'Education, sera maintenue. Les sapeurs-pompiers bénéficieront d'une bonification de leur prime de feu. D'autres annonces sont attendues dans le secteur de la justice, précise Amélie de Montchalin. La ministre a tout de même promis de revaloriser les bas salaires pour qu'ils ne soient plus inférieurs au smic. Elle a introduit une actualisation automatique de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (Contribution sociale généralisée) et a dit vouloir engager à l'automne des négociations pour mettre en place une complémentaire santé. Les syndicats, qui souhaitaient des augmentations généralisées, ont affiché leur mécontentement. "Même si on additionne toutes les mesures qui sont chacune positives, il y a toujours des agents qui n'ont rien", prévient Mylène Jacquot de la CFDT Fonctions publiques. Force ouvrière a fait savoir qu'elle allait consulter ses militants à la rentrée sur la possibilité de se mobiliser. La CGT Fonction publique compte déjà s'agréger à la journée de mobilisation interprofessionnelle prévue par la centrale le 17 septembre prochain. (Caroline Pailliez, édité par Blandine Hénault)

