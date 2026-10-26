Pas de GOAT, mais bientôt un BOAT

Pas de GOAT, mais bientôt un BOAT

Pas de question de bateau par ici. Eh non, Leo Messi n’a pas (encore) glané son neuvième Ballon d’or, mais tout semble être fait pour. Une nouvelle récompense vient d’être inventée de toute pièce pour lui faciliter la tâche.

Pour ses 70 ans, le Ballon d’or invite le public à élire son « BOAT », le Ballon d’or de tous les temps. Neuf autres noms sont en lice avec La Pulga , Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Michel Platini, Van Basten, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Ronaldo, Karl-Heinz Rummenigge et Kevin Keegan.…

SW pour SOFOOT.com