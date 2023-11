Pas de goal-line technology lors de France-Grèce au Stade de France ?

Oups, la boulette.

Ulcérés par l’absence de goal-line technology lors du match face à la Grèce à Athènes, les joueurs de l’équipe de France ainsi que leur sélectionneur Didier Deschamps vont peut-être devoir revenir sur leur propos. En effet, l’ Equipe révèle ce jeudi que, lors du match aller, disputé le 19 juin dernier au Stade de France, la goal-line n’était pas active non plus ! Une absence qui n’avait pas empêché les Bleus de s’imposer sur la plus petite des marges grâce à un pénalty de Kylian Mbappé (1-0) mais qui met à mal l’argumentaire de DD et des Français.…

JF pour SOFOOT.com