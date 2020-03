Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de Formule 1 au mois de mai Reuters • 19/03/2020 à 21:06









Pas de Formule 1 au mois de mai par Victor Gatinel (iDalgo) La saison de Formule 1 continue de subir la pandémie du coronavirus. Face à la menace sanitaire, 3 nouveaux Grands Prix sont reportés. Il s'agit de ceux des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco, qui devaient respectivement se tenir les 3, 10 et 24 mai. A ce jour, Bakou (Azerbaïdjan) représente la première échéance de la saison 2020 pour les pilotes, le 7 juin puisque les 5 premières étapes de l'année ont été déprogrammées. La FIA a déclaré dans un communiqué de presse que cette décision est motivée par le but "d'assurer la santé et la sécurité du personnel, des participants au Championnat et des fans". Les catégories F2 et F3 sont également concernées par cette décision.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.