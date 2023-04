information fournie par So Foot • 25/04/2023 à 11:11

Pas de festivités prévues à Nantes en cas de victoire en finale de Coupe de France

Le champagne dans les cartons.

Occupant actuellement la 16 e place du classement de la Ligue 1 et donc en pleine lutte pour le maintien, le FC Nantes, en cas de succès en Coupe de France, ne fêtera pas la victoire à Nantes le lendemain. Une information dévoilée par le quotidien Presse Océan et confirmée par Ouest France . Une décision logique prise par la direction du club et le staff qui favorisent la préparation du match suivant à Brest (17 e ) qui a lieu mercredi prochain, soit quatre jours après la finale de coupe face à Toulouse.…

MLM pour SOFOOT.com