PAS DE FESTIVAL DE CANNES CETTE ANNÉE "SOUS SA FORME INITIALE" PARIS (Reuters) - Le Festival de Cannes ne pourra pas être organisé cette année "sous sa forme initiale" mais toutes les éventualités permettant de faire exister les films de l'édition 2020 "d'une manière ou d'une autre" sont à l'étude, ont annoncé mardi ses organisateurs qui espèrent pouvoir préciser "rapidement" les formes que la manifestation pourrait prendre. Le festival, initialement programmé en mai, avait déjà été repoussé à fin juin du fait de l'épidémie de coronavirus. Emmanuel Macron a cependant annoncé lundi soir que les événements avec un public nombreux resteraient interdits "au moins jusqu'à mi-juillet". "Suite à la déclaration du président de la République du lundi 13 avril, nous avons pris acte que le report envisagé à fin juin, début juillet pour la 73e édition du Festival international du film de Cannes n'est plus possible à cette date", déclarent les organisateurs dans un communiqué. "Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale." Ils ajoutent néanmoins que des consultations sont en cours pour "étudier l'ensemble des éventualités permettant d'accompagner l'année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre". "Nous espérons être en mesure de communiquer rapidement sur les formes que pourrait prendre ce Cannes 2020." (Julien Pretot; version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

