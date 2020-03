Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de fermeture de classe en zone rurale cette année Reuters • 28/03/2020 à 12:39









PAS DE FERMETURE DE CLASSE EN ZONE RURALE CETTE ANNÉE PARIS (Reuters) - Il n'y aura pas de fermeture de classe dans les écoles primaires des communes de moins de 5.000 habitants en France cette année et certains projets de fermeture dans des communes plus grandes pourraient être gelés, a annoncé samedi le ministère de l'Education nationale. Avec ces mesures, le gouvernement entend améliorer le taux d'encadrement des élèves dans chaque commune à la prochaine rentrée, ajoute le ministère dans un communiqué. "Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, a décidé qu'aucune classe ne pourrait fermer dans les communes de zones rurales (communes de moins de 5 000 habitants), sans l'accord du maire", déclare le ministère. "Par ailleurs, une nouvelle analyse de l'ensemble des mesures proposées dans toutes les autres communes de France pourra aboutir à la neutralisation de certaines fermetures." (Bertrand Boucey)

