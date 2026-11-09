Pas de complexe d’infériorité pour le Paris FC avant de défier le Real Madrid

Pas de complexe d’infériorité pour le Paris FC avant de défier le Real Madrid

Nouvelle passe d’armes. En conférence de presse, Sandrine Soubeyrand a clairement affiché les objectifs parisiens lors de leur déplacement ce mardi à Madrid pour y défier les Merengues : « L’objectif c’est de prendre au moins un point. En tout cas, on va là-bas avec des ambitions. »

Une volonté partagée par la défenseuse Théa Greboval : « C’est un peu un duel. On connaît cette équipe, c’est une force. On sait où on va arriver, on connaît le stade, on connaît l’environnement, on a nos petites habitudes . Et on a vécu vraiment différents scénarios face à elles. » …

LB pour SOFOOT.com