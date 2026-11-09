Pas de complexe d’infériorité pour le Paris FC avant de défier le Real Madrid
Nouvelle passe d’armes. En conférence de presse, Sandrine Soubeyrand a clairement affiché les objectifs parisiens lors de leur déplacement ce mardi à Madrid pour y défier les Merengues : « L’objectif c’est de prendre au moins un point. En tout cas, on va là-bas avec des ambitions. »
Une volonté partagée par la défenseuse Théa Greboval : « C’est un peu un duel. On connaît cette équipe, c’est une force. On sait où on va arriver, on connaît le stade, on connaît l’environnement, on a nos petites habitudes . Et on a vécu vraiment différents scénarios face à elles. » …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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