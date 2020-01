Pas-de-Calais : les écologistes contre la serre tropicale géante

Tropicalia, c'est le nom de la future « plus grande serre tropicale du monde » qui doit être construite sur 20 000 m2 dans le Pas-de-Calais, à cheval sur Verton et de Rang-du-Fliers, derrière Berck Plage. Elle serait maintenue à une température ventilée de 26°C-28°C toute l'année et offrirait à ses 500 000 visiteurs attendus par an, une expérience en immersion unique. Ses promoteurs assurent vouloir sensibiliser les visiteurs au respect de la nature et de la biodiversité tropicale.Mais c'est compter sans les écologistes de GDEAM-62. Déboutés de leur recours gracieux devant le vétérinaire Cédric Guérin, porteur du projet, et les maires des deux communes qui ont délivré le permis de construire le 22 octobre, ils annoncent leur intention de poursuivre le combat : « Nous travaillons ardemment avec un collectif d'associations à un recours devant le tribunal administratif » précisent Mariette Vanbrugghe et Marc Éverard, du GDEAM-62.«Écologie primitive»Leurs griefs concernant ce projet à 73 millions d'euros, déjà financé pour un tiers, sont nombreux : gestion irrationnelle du sol qui sert ici, selon eux, des intérêts privés, augmentation prévisible du trafic routier qui entraînera des travaux financés par les collectivités, critique d'un projet alliant zoo et parc d'attractions, consommation excessive d'énergie et risques géologiques en raison de cavités souterraines... « Nous ne comprenons pas leur position. Ils sont fermés au dialogue et ont une conception de l'écologie primitive. Qu'ils viennent nous rencontrer », réplique Nicolas Fourcroy, l'un des associés fondateurs, qui met en avant un projet de territoire qui va occuper une centaine d'emplois directs et indirects. « Nous ne prenons pas de terrains, Tropicalia se trouvera à 2 km de l'autoroute A16. Nous avons fait des sondages de sol et la sphère sera déplacée. » Les premiers coups de pioche sont attendus au printemps, pour une ...