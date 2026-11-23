Opération de pompage à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais, le 21 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

Dans le Pas-de-Calais touché ces derniers jours par des inondations, une partie de la Canche, fleuve côtier toujours placé en vigilance orange, a amorcé sa lente décrue, alors que les opérations de pompage et de nettoyage se poursuivent, selon la préfecture.

La plupart des établissements scolaires ont rouvert et la majorité des personnes évacuées ont pu regagner leur domicile.

"Le niveau de la Canche, malgré le maintien de la vigilance orange crues, poursuit sa baisse, avec 1,96 m relevés (lundi matin, NDLR) à Brimeux", l'une des zones touchées par des débordements, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais lors d'un point de situation à la mi-journée.

"La vigilance reste toutefois de mise à Beutin (près du Touquet, NDLR), où le pic de crue est attendu en fin d'après-midi ou en début de nuit", a précisé la même source.

"La décrue devrait être lente et se poursuivre au cours des prochains jours", précise encore Vigicrues, qui met en garde face à des "débordements importants".

Deux opérations de pompage étaient en cours lundi à la mi-journée, selon la préfecture.

Lundi, la plupart des écoles qui avaient été fermées en raison des crues en fin de semaine dernière devaient rouvrir, avait indiqué dimanche soir la préfecture.

Dans les communes touchées, des opérations de nettoyage se poursuivent lundi, notamment avec l'aide d'équipes de la protection civile venues d'autres départements.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué lundi sur X avoir "décidé d'organiser une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle" concernant les zones touchées dans le Pas-de-Calais.

Une commission interministérielle doit se réunir à ce sujet jeudi.

Depuis le début des fortes pluies mardi soir, 800 personnes ont été évacuées, dont "la plupart ont désormais pu rejoindre leur domicile", selon la préfecture.

Au total, 196 communes ont été touchées, dont 50 "particulièrement impactées", et 850 logements inondés.

Lundi à la mi-journée, "moins de 100 foyers" étaient toujours privés d'électricité, toujours selon cette source.

Le préfet du Pas-de-Calais doit réunir les collectivités locales ainsi que les assureurs et secours lundi.