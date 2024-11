Pas-de-Calais: le corps d'un homme découvert sur une plage

Des policiers près d'un corps découvert sur la plage de Sangatte, près de Calais, d'où de nombreux migrants tentent la traversée de la Manche, le 2 novembre 2024 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Bernard BARRON )

Un homme mort, "de type africain", a été découvert samedi matin sur la plage de Sangatte (Pas-de-Calais) et une enquête ouverte, a indiqué à l'AFP le parquet de Boulogne-sur-Mer, trois jours après la découverte de trois corps de migrants sur une autre plage.

Le corps a été découvert sur la plage de la Descenderie où étaient présents une vingtaine de policiers et pompiers, a constaté un correspondant de l'AFP.

C'est un promeneur qui a découvert le corps vers 8H45, a précisé le parquet à l'AFP, ajoutant que l'identité de cet homme restait inconnue à ce stade. L'enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort".

Cette découverte survient après celle, mercredi, de trois corps de migrants sur la plage de Saint-Etienne-au-Mont, près de Boulogne-sur-Mer, et la mort le même jour d'un migrant dans une tentative de traversée.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, puis dans la journée de vendredi, 160 migrants qui tentaient de traverser la Manche sur des petites embarcations ont été secourus, a de son côté indiqué la préfecture maritime dans un communiqué.

Le 23 octobre, trois migrants sont également décédés dans un naufrage. Le parquet de Boulogne-sur-Mer avait fait état en début de semaine d'une "interrogation" persistante sur ce naufrage, en raison d'un écart entre le nombre de personnes secourues et certains témoignages sur le nombre de passagers.

Au moins 60 personnes ont trouvé la mort dans les tentatives de traversées maritimes de migrants vers l'Angleterre depuis le début de l'année, ce qui fait de 2024 l'année la plus coûteuse en vies humaines depuis l'apparition du phénomène en 2018.

Le pire naufrage de l'année remonte au 3 septembre. Au moins douze migrants, pour la moité mineurs, sont morts quand leur embarcation s'est disloquée.

Des policiers transportent un corps découvert sur la plage de Sangatte, près de Calais, d'où de nombreux migrants tentent la traversée de la Manche, le 2 novembre 2024 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Bernard BARRON )

Les canots souvent surchargés des migrants empruntent l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, où plus de 600 navires de commerce transitent chaque jour, ce qui en fait un secteur dangereux.

Plus de 30.000 migrants sont arrivés illégalement depuis janvier au Royaume-Uni en traversant la Manche sur des canots de fortune, soit davantage que sur toute l'année dernière, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère britannique de l'Intérieur.

Depuis le début de l'année, plus de 5.600 personnes ont été secourues et ramenées vers les côtes françaises, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar).