Pas-de-Calais: la vigilance demeure, pas de perspective de décrue avant vendredi

Un pompier dans une rue inondée d'Isques, près de Boulogne-sur-Mer, le 7 novembre 2023 ( AFP / DENIS CHARLET )

Touché par des inondations historiques qui ont fait d'importants dégâts, le Pas-de-Calais pourrait repasser en vigilance rouge aux crues jeudi et ne devrait pas connaître de décrue avant vendredi, a averti le ministre de la Transition écologique sur place mercredi.

"Il est probable qu'avant la fin de cette journée nous officialisions la vigilance rouge sur la plupart des cours d'eau du Pas-de-Calais compte tenu des prévisions météo", a déclaré Christophe Béchu depuis la commune sinistrée de Saint-Etienne-au-Mont, proche de Boulogne-sur-Mer.

Il a souligné qu'il n'y avait "pas de perspective de décrue avant au moins vendredi".

L'état de catastrophe naturelle va être déclenché lors d'une réunion le 14 novembre pour les villes touchées dans le Pas-de-Calais et le Nord, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait également fait le déplacement.

Mélodie, qui a dû patauger dans l'eau déjà haute pour quitter son domicile du centre de Saint-Etienne-au-Mont, son fils de 7 ans dans les bras de son mari, raconte depuis le centre de la Croix-Rouge avoir tout perdu: "pièce principale, chambres, literie, les souvenirs, tout ce qu'on avait".

Dans la maison achetée il y a cinq ans, "on a tout refait, investi tout ce qu'on avait, et aujourd'hui tout est à refaire", après l'inondation qui a débuté dès jeudi, sur le passage de la tempête Ciaran.

Dans son bulletin de 6h00, Météo-France a maintenu la Canche, qui traverse Le Touquet, en vigilance orange mais repassé les fleuves Aa, Liane et Hem en jaune.

Les quatre cours d'eau connaissent des crues "historiques", a souligné le préfet Jacques Billant, les trois derniers ayant déjà dépassé leur pic de référence, alors que la Canche devrait le dépasser dans la soirée.

Des pompiers marchent dans une rue inondée d'Isques, près de Boulogne-sur-Mer, le 7 novembre 2023 ( AFP / DENIS CHARLET )

Les inondations ont touché des bassins de vie où résident plus de 200.000 personnes, a-t-il indiqué.

Le bilan humain, deux blessés légers lundi, ne s'est pas alourdi depuis dans le département, M. Darmanin saluant "un bilan humain (...) réduit".

Déjà ébranlé par des inondations lors de la tempête Ciaran la semaine dernière, le Pas-de-Calais avait été placé en vigilance rouge aux crues lundi après-midi.

M. Béchu a indiqué qu'en l'espace de 30 jours, il y est tombé "l'équivalent de six mois de précipitations", la dernière semaine représentant à elle seule "trois mois de précipitations".

Les collèges et lycées des zones touchées ont pu rouvrir mercredi, après être restés fermés mardi à la demande de la préfecture.

- "Prudence" -

En revanche, la circulation des trains ne devrait reprendre que jeudi sur la ligne Calais-Amiens, selon la SNCF.

La Première ministre Elisabeth Borne a adressé sur X (ex Twitter) son "soutien aux blessés, aux habitants et aux agents de l'État mobilisés jour et nuit", appelant à "la prudence (...) face au danger".

"On a beaucoup d'espoir parce que l'eau descend, mais on se demande si on commence à participer au nettoyage dans les habitations parce que si la pluie retombe...", résumait mercredi matin la présidente départementale de la Croix-Rouge Fabienne Berquier.

La Croix-Rouge, qui a mis en place trois centres d'hébergement d'urgence, y a hébergé une quinzaine de sinistrés pour la nuit.

Dans les rues de Saint-Etienne-au-Mont, largement inondées mardi, la chaussée est seulement humide mercredi matin, et des sacs de sable restent posés devant les maisons, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Certains habitants n'ont pas eu d'électricité pendant un certain temps, certains ont perdu tout leur équipement électroménager, il y a des besoins pour se restaurer, manger", a indiqué la maire de la commune Brigitte Passebosc, où 300 logements ont été endommagés.

Après Saint-Etienne-au-Mont, M. Béchu doit se rendre à Blendecques puis à Arques, près de Saint-Omer, où une digue fait l'objet d'une vigilance particulière, avec la mise en place d'un système de pompage.

Vigicrues souligne mercredi matin un "risque de crue importante sur la Canche", en raison des nouvelles précipitations attendues mercredi et jeudi.

Une vigilance orange aux crues concerne aussi deux départements de l'ouest de la France, la Charente-Maritime et la Charente.

Mardi, un homme de 70 ans est mort après être tombé dans le fleuve Charente à Fontclaireau, dans une zone inondée, selon le parquet d'Angoulême.