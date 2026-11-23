Pas-de-Calais : la décrue est amorcée mais "il reste beaucoup à faire"

Opération de pompage à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais, le 21 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

Dans le Pas-de-Calais touché ces derniers jours par des inondations, "le pic de crue sur la Canche", fleuve côtier toujours placé en vigilance orange, est passé, mais "il reste beaucoup à faire", alerte la préfecture.

"Le pic de crue sur la Canche est passé cette nuit (...) et depuis ce matin, nous avons la bonne nouvelle de voir des niveaux d'eau baisser", s'est réjoui le préfet du Pas-de-Calais François‑Xavier Lauch lors d'un point presse lundi soir.

Mais pour les communes touchées par les inondations, le temps n'est pas encore à la réjouissance : "il reste beaucoup à faire, nettoyer les maisons (...) puis aussi pomper, pomper l'eau et la remettre dans la Canche, pour préparer le territoire à des faits nouveaux", a alerté M. Lauch.

Dans une vingtaine de communes particulièrement exposées, des agents de la protection civile, venus en renfort d'autres départements, sont en ce moment mobilisés aux côtés des habitants pour nettoyer les maisons.

La priorité est également d'identifier "les quelques situations où du relogement de longue durée" doit être mis en place, a détaillé M. Lauch, alors que la majorité des personnes évacuées ont pu regagner leur domicile.

La quasi-totalité des établissements scolaires ont rouvert.

Dans la petite commune de Ramecourt, où l'eau s'est retirée, la vie normale n'a pas encore repris son cours : "on n'en est pas du tout à cette phase-là", déplore le maire Sylvain Pruvost.

"Il y a des gens qui ont tout perdu, certaines maisons sont complètement inhabitables", martèle-t-il lundi soir, alors que 23 habitants de sa commune, évacués, n'ont pas pu regagner leur logement, et sont pour la plupart hébergés chez des proches.

Inondation à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais, le 21 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

"On n'a aucune visibilité" sur un possible retour dans leur domicile, déplore l'édile : "il y a des problèmes structurels, des maisons ont bougé, certaines vont probablement devoir être rasées", détaille-t-il.

"Solidarité incroyable"

Pour une partie des 379 habitants de Ramecourt, ce n'est pas la première fois qu'un tel évènement touche leurs habitations, assure M. Pruvost. "Il y a des gens qui se sont fait déjà inonder une fois, deux fois, trois fois... Ces gens-là veulent vendre. Mais vendre, ça va être compliqué", s'inquiète-t-il.

"Et on n'a pas vraiment de solutions, parce que c'est le changement climatique, on le sait", admet-il, fatigué par les derniers jours passés sur le pont, auprès des sinistrés.

Samedi matin, la commune a décidé de mettre en place une cagnotte en ligne, en soutien aux sinistrés : "en attendant les assurances, on voulait avoir un fonds disponible pour payer des repas ou de l'électroménager par exemple", explique Valentin Pruvost, membre de l'équipe municipale.

En quelques jours, plus de 5.500 euros ont été récoltés, via des dons venant de toute la France.

"On a assisté à un élan de solidarité incroyable, je n'en reviens pas", s'est ému le maire de Ramecourt, saluant aussi les entreprises locales, venues en nombre proposer leur aide bénévole.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué lundi sur X avoir "décidé d'organiser une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle" concernant les zones touchées dans le Pas-de-Calais.

Une commission interministérielle doit se réunir à ce sujet jeudi.

Au total, 196 communes ont été touchées, dont 50 "particulièrement impactées", et 850 logements inondés.