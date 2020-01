Pas-de-Calais : douze migrants secourus dans la Manche

Il s'agit de la première opération de secours en 2020. Douze migrants, dont un enfant, ont été secourus lundi au large du Pas-de-Calais alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne, a indiqué la préfecture maritime.« Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été alerté directement par 12 migrants qui se trouvaient en difficulté dans une embarcation légère à 4 km au large du Cap Gris-Nez », a indiqué la préfecture de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.Récupérées par le patrouilleur côtier de gendarmerie, ces 12 personnes, dont deux femmes et un enfant, sont arrivées au port de Boulogne-sur-Mer peu après 10 heures En hypothermie légère mais tous sains et saufs, ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.Quatre fois plus de traversées qu'en 2018Depuis fin 2018, les tentatives de traversée se sont multipliées dans la Manche malgré le danger lié à la densité du trafic, aux courants et à la température de l'eau. Traversée de la Manche par les migrants : le dispositif se renforce pour éviter des drames En 2019, 2 758 migrants tentant de traverser la Manche pour rejoindre les côtes britanniques avaient été interceptés, soit quatre fois plus qu'en 2018, selon la préfecture maritime. LIRE AUSSI > En 2019, quatre fois plus de migrants ont tenté de traverser la Manche par la mer Le président du port de Calais a dénoncé lundi la recrudescence de barrages routiers dressés à proximité du port par des migrants désireux de rejoindre l'Angleterre. Ces barrages constituent de « véritables attaques » menées à l'encontre des chauffeurs routiers et des automobilistes, a déploré Jean-Marc Puissesseau, lors d'une conférence de presse.Il a affirmé avoir adressé la semaine dernière un « appel au secours » par courrier au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, resté « sans ...