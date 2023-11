Pas-de-Calais: des crues "historiques", une soixantaine de communes touchées

Inondations à Isques, près de Boulogne-sur-Mer, le 7 novembre 2023 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Denis Charlet )

Des crues "historiques" de la Liane et de l'Aa ont entraîné l'inondation de vastes zones du Pas-de-Calais, autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, où la situation se stabilise mardi après-midi, tandis qu'un autre fleuve côtier, la Canche, suscite des inquiétudes.

"On pensait pouvoir affronter la nuit en étant protégé par les batardeaux (des barrières anti-inondations, NDLR), mais l'eau est passée à travers", témoigne Nathalie Quehen, évacuée de sa maison de Blendecques, bourg proche de Saint-Omer traversé par l'Aa.

"On a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait aller à l'étage donc on a monté les animaux avec un peu de nourriture (...) et ce matin, on nous a dit qu'il fallait évacuer absolument parce que ça allait continuer", poursuit la sinistrée, tout en réconfortant ses chiens.

Dans cette commune, une salle de sport a été transformée en centre d'hébergement avec une vingtaine de lits de camp et du café chaud. Régis, retraité, s'y est réfugié avec son chien Chaussette dès lundi soir, alors que l'eau montait "par le carrelage".

- "on est vivant" -

Un ami l'a conduit chez lui en engin de chantier mardi matin, pour constater les dégâts : 20 cm d'eau boueuse dans la maison, 40 dans le garage. "On est vivant, c'est tout ce qui compte, le reste c'est de la merde", lâche-t-il.

Vigicrues qualifie les crues de la Liane et de l'Aa d'"historiques", précisant qu'elles dépassent les épisodes de référence enregistrés pour ces deux fleuves côtiers.

La Liane, qui avait déjà atteint des niveaux records dans la nuit du 2 au 3 novembre au passage de la tempête Ciaran, enregistre ainsi un nouveau record, légèrement supérieur.

Si la situation semble se stabiliser, "les sols sont gorgés d'eau, et le moindre cumul de pluie peut faire repartir à la hausse" les cours d'eau, avertit l'organisme auprès de l'AFP.

Le fleuve côtier Aa a été placé en vigilance rouge dès lundi soir, suivi de la Liane mardi matin.

Lundi, une personne avait été légèrement blessée par la foudre tombée sur une habitation et une autre, "bloquée dans sa voiture", avait été évacuée de justesse, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais, ajoutant qu'il n'y avait pas eu d'autre blessé mardi.

Des pompiers évacuent un habitant dans une rue inondée d'Isques, près de Boulogne-sur-Mer, le 7 novembre 2023 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Denis Charlet )

Quelques jours après des inondations liées à la tempêtes Ciaran, une soixantaine de communes ont été "impactées" par ces nouvelles inondations, avec des dégâts "importants", selon la préfecture.

Météo France a placé cinq autres départements en vigilance orange aux crues dans l'ouest de la France - Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde et Deux-Sèvres - ainsi que le Nord pour pluie-inondation.

- "Dégâts psychologiques" -

A Boulogne-sur-Mer, un ponton du port a cédé, selon la communauté d'agglomération.

"J'ai 350 habitations concernées, un quartier complet sous les eaux et difficilement accessible, tout mon centre-ville impacté et pas de décrue enclenchée pour l'instant" a résumé à la mi-journée Brigitte Passebosc, maire de Saint-Etienne-au-Mont, dans le Boulonnais.

"Je connais des gens qui sont nés sur la commune, qui ont 80-85 ans et qui n'ont jamais vu ça", souligne l'élue, prévoyant "des dégâts psychologiques importants" pour ses administrés.

Entre Isques et Notre-Dame-au-Mont, où le lit de la Liane fait habituellement quelques mètres de large, l'eau s'étend à certains endroits, mardi après-midi, sur près de 200 mètres de large.

Les établissements scolaires de près de 70 communes, dont Saint-Omer, 15.000 habitants, sont fermés sur décision de la préfecture.

Dans quelques communes du Boulonnais, les habitants ont été invités à ne pas consommer l'eau du robinet à la suite de "l'inondation du forage de la station de pompage", selon la communauté de communes de Desvres-Samer sur Facebook.

La circulation a été interrompue sur les lignes de TER Beauvais-Abancourt-Le Tréport, Etaples-Saint-Pol-sur-Ternoise et Calais-Amiens, en raison de l'inondation des voies, a indiqué la SNCF. Sur les deux premières lignes, elle devrait reprendre mercredi, sur la troisième seulement jeudi.