Pas de Ballon d'Or cette année par Matthieu Cointe (iDalgo) La crise sanitaire du coronavirus perturbe encore le monde du football. Le Ballon d'Or décerné par France Football depuis 1956 n'aura pas de lauréat cette année. Le média du groupe L'Équipe l'a annoncé sur ses réseaux ce lundi. Marquée par l'épidémie de Covid-19, la saison sans précédent que les clubs ont vécu amène à cette décision exceptionnelle. Les statistiques des joueurs ne sont pas équitables, certains ont vu leur championnat stoppé définitivement et les circonstances du "Final 8" s'éloignent de la véritable Ligue des Champions. Pour remplacer le Ballon d'Or, onze lauréats seront désignés en fin d'année. L'an passé, Lionel Messi avait remporté son sixième trophée alors que Megan Rapinoe s'était imposée dans la catégorie féminine.

