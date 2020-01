Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de 6ème titre européen consécutif pour le couple Papadakis / Cizeron Reuters • 25/01/2020 à 17:49









Pas de 6ème titre européen consécutif pour le couple Papadakis / Cizeron par Hugo Chalmin (iDalgo) Pourtant favoris pour remporter ces championnats d'Europe de patinage artistique à Graz en Autriche, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron échouent à la deuxième place. Le couple français s'est incliné samedi face à Victoria Sinitsina et Nikita Katstalapov. Avec un score total de 220,42, les Russes se sont imposés de 14 centièmes devant les Français (220,28). Une déception du côté tricolore. Papadakis / Cizeron n'avait plus perdu au niveau international depuis deux ans et les Jeux Olympiques 2018. Il faut également remonter à 2014 pour trouver trace d'une défaite du couple français en compétition européenne. Ce dernier était le quintuple tenant du titre en danse sur glace.

