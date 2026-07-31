Pas d’inquiétude pour Lameck Banda : il ne veut juste pas rentrer en Italie

Lameck fait bande à part. Depuis la mi-juillet, le joueur de Lecce, Lameck Banda, n’a donné aucun signe de vie à son club, alors qu’il était attendu pour entamer la préparation estivale. Une situation qui a commencé à inquiéter le club des Pouilles, mais qui devrait désormais être rassuré (ou plutôt énervé) après que le Zambien a refait surface . Ce jeudi soir, il a publié deux stories sur Instagram le montrant en train de faire de la musculation et de courir dans une salle de sport à Lusaka, la capitale zambienne.

Il ne va pas revenir pour autant

Sur le plan de la santé, tout va bien : le joueur est en pleine forme et il ne lui est rien arrivé. Mais ce n’est pas pour autant une bonne nouvelle pour Lecce. D’après BolaNews , l’attaquant de 25 berges ne souhaite pas revenir en Italie en raison d’une prolongation de contrat qui aurait été signée sans son accord, alors qu’une offre très lucrative d’Al-Fateh, en Arabie saoudite, s’offrirait à lui. …

EM pour SOFOOT.com