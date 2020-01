Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas d'exploit pour le Stade Rochelais qui s'incline 33 à 14 contre Exeter Reuters • 18/01/2020 à 21:04









Pas d'exploit pour le Stade Rochelais qui s'incline 33 à 14 contre Exeter par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Stade Rochelais n'a pas créé l'exploit lors de son déplacement samedi sur les terres d'Exeter, l'une des meilleures équipes d'Europe. Les Maritimes se sont inclinés 33 à 14 face aux Chiefs à l'occasion de leur dernier match des phases de poule et n'accèderont pas aux quarts de finale de la Champions Cup. Le quatrième du Top 14 n'a résisté qu'une mi-temps aux assauts du club anglais. Menés à deux reprises pendant les quarante premières minutes, les hommes de Ronan O'Gara parviennent à recoller au score et rentrent aux vestiaires à égalité avec Exeter. C'est en seconde période que les Bagnards craquent. Ces derniers n'inscrivent pas le moindre point alors que les Chiefs déroulent et marquent trois essais en l'espace d'un quart d'heure.

