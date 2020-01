Pas d'exploit pour l'ASVEL contre Fenerbahçe

par Matthieu Cointe (iDalgo)

L'ASVEL n'a rien pu faire sur le parquet de Fenerbahçe ce mardi, pour le compte de la 19e journée d'Euroligue. Le club dirigé par Tony Parker, qui avait remporté le match aller à Villeurbanne, n'a pas répété cette performance et s'est incliné 86 à 64 à Istanbul. En l'absence de leur coach Zvezdan Mitrovic, toujours convalescent, les visiteurs n'ont jamais fait douté leurs adversaires, en témoignent leur première mi-temps catastrophique. Des scores de 23-15 au premier quart-temps et 26-13 au deuxième, un écart que les Villeurbannais n'ont jamais réussi à combler. L'ASVEL n'a pas su régler la mire et a été maladroit derrière la ligne avec un très faible taux de 26,3% de tirs réussis à 3 points. Les deux équipes sont désormais au coude à coude dans la course au Top 8 du classement d'Euroligue. Fenerbahçe se hisse à la 10e place tandis que Villeurbanne pointe 12e.