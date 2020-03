Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas d'exploit pour l'ASVEL à Madrid Reuters • 06/03/2020 à 00:54









Pas d'exploit pour l'ASVEL à Madrid par Matthieu Cointe (iDalgo) L'ASVEL n'a pas tenu la distance. Lyon-Villeurbanne s'est incliné du le parquet du Real Madrid lors de la 28e journée d'Euroligue (87-78). Les Lyonnais n'ont pas été ridicules, loin de là, face au champion d'Europe 2018. L'ASVEL a tenu bon et menait même de 8 points à la 29e minute, avant de craquer dans le dernier quart-temps. Les coéquipiers de Théo Maledon (12 points) et Tonye JEKIRI (10 points, 11 rebonds) ont fini par céder face aux assauts des Espagnols, portés par Jaycee Carroll (19 pts) et le Français Fabien Causeur (15 pts, 3 rbds, 3 passes). L'ASVEL, 15e, concède une quatrième défaite en 5 matchs d'Euroligue et voit ses rêves de Playoffs s'éloigner. Le Real Madrid est 2e du classement et à la première place en ligne de mire.

