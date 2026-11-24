Pas "d'éternité" pour les pesticides: nouvelle mobilisation devant le Parlement européen

Manifestation contre le projet de loi européen dit Omnibus X accordant des autorisations illimitées à certains pesticides, devant le parlement européen à Strasbourg, le 24 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Plusieurs centaines de personnes ont protesté mardi devant le Parlement européen contre un projet de loi controversé visant à accorder des autorisations illimitées à certains pesticides, dénonçant une "régression inacceptable" pour la santé des Européens.

"Qui sème l'Omnibus récolte le cancer", "ensemble pour le vivant", "aucun pesticide ne mérite l'éternité": quelque 350 militants, 500 selon les organisateurs, ont exprimé leur colère face cette loi dite "Omnibus X" à l'occasion de la session plénière des eurodéputés à Strasbourg.

"Ce texte, il va vraiment détricoter tous les articles qui encadrent aujourd'hui les pesticides en Europe", dénonce Joséphine Dubois, de l'association Pollinis, dédiée à la protection des abeilles et autres pollinisateurs.

Ce paquet législatif, qui entend simplifier les réglementations liées à l'usage des produits phytosanitaires, suscite une levée de boucliers des organisations environnementales et médicales.

Manifestation contre le projet de loi européen dit Omnibus X accordant des autorisations illimitées à certains pesticides, devant le parlement européen à Strasbourg, le 24 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Et les tractations sont difficiles au Parlement européen. Déjà repoussé à plusieurs reprises, le vote vient d'être reporté au début de l'année 2027, en commission environnement puis en plénière, ont indiqué des sources parlementaires.

"Plus les négociations se prolongent, plus on a quand même un peu d'espoir", a salué la vice-présidente écologiste du Parlement européen Tilly Metz, opposée au texte.

"On y voit vraiment l'impact positif des actions qu'on mène depuis un an", s'est réjouie de son côté Mme Dubois.

"Régression"

Le texte inquiète aussi le monde médical: dans une tribune publiée lundi, 52 sociétés savantes et organisations médicales de 16 pays ont estimé que la loi menaçait la santé et demandé qu'elle soit suspendue "jusqu'à la réalisation d'une évaluation indépendante".

Manifestation contre le projet de loi européen dit Omnibus X accordant des autorisations illimitées à certains pesticides, devant le parlement européen à Strasbourg, le 24 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Pour l'un de ses signataires, Pierre Sujobert, professeur d'hématologie aux Hospices Civils de Lyon, le texte est "une régression totalement inacceptable pour la santé des Européens". Il évoque les risques accrus pour le professionnels exposés de développer des cancers ou des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson.

Devant le Parlement, Denis Benoît, 65 ans, ouvrier en arboriculture dans sa jeunesse, raconte avoir utilisé beaucoup de pesticides pour traiter les arbres, insecticides, fongicides, herbicides homologués à l'époque et avec toutes les protections d'usage.

"Malgré ça, j'ai attrapé un cancer à l'âge de 59 ans, donc 30 ans pratiquement après", dit-il à l'AFP, affirmant que l'origine de sa maladie était reconnue en lien avec l'usage de ces produits.

Cela montre à quel point il est important, après l'homologation, de "réévaluer" les effets de ces produits, insiste-t-il, exigeant que le projet Omnibus X soit abandonné.

Pas d'autorisation "inconditionnelle"

Actuellement, l'Union européenne autorise les pesticides pour une durée de dix ans, voire quinze ans pour les substances à faible risque.

Manifestation contre un projet de loi européen accordant des autorisation illimités à certains pesticides, devant le Parlement européen à Strasbourg, le 24 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Mais la Commission européenne veut étendre ces délais, au nom de sa politique de "simplification" de la vie des entreprises.

Bruxelles souhaiterait des autorisations illimitées pour une partie des pesticides, en raison d'un embouteillage dans l'approbation des produits utilisés.

Fin septembre, les États européens ont toutefois opté pour une position nettement plus restrictive, plaidant pour accorder des autorisations illimitées aux substances à faible risque uniquement.

Pour les autres, les Vingt-Sept veulent des périodes d'approbation étendues à 15 ans lors de la première autorisation et à 25 ans lors des renouvellements suivants.

Une négociation aura lieu entre les États européens et les eurodéputés quand le Parlement aura arrêté sa position.

Les pesticides sont utilisés en agriculture pour lutter contre les maladies et les insectes jugés nuisibles, en vue de protéger les rendements.

Manifestation contre le projet de loi européen dit Omnibus X accordant des autorisations illimitées à certains pesticides, devant le parlement européen à Strasbourg, le 24 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les défenseurs de la nature et certains agriculteurs dénoncent la toxicité de ces substances, relèvent le développement de résistances à ces traitements et plaident pour une transition du système agricole qui tienne compte des limites planétaires.

Le rapporteur de la loi, l'eurodéputé de droite Herbert Dorfmann, dit vouloir "une véritable simplification pour les agriculteurs, sans pour autant affaiblir la protection de la santé et de l'environnement".

Autorisation "illimitée" ne signifie pas "inconditionnelle". Elle pourra "être réexaminée ou retirée à tout moment si de nouvelles preuves mettent en évidence un risque", assure-t-il.