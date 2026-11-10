Pas d'accord "sans les Européens", dit Paris

Réunion du Conseil de sécurité de la Russie à Moscou
Tout accord sur le règlement du conflit russo-ukrainien comme sur la sécurité en Europe ne peut se négocier "sans les Européens", souligne mardi la présidence française alors que des pourparlers entre Moscou et Kyiv, sous l'égide des Etats-Unis, doivent reprendre à Abou Dhabi.
Les Européens sont représentés à Abou Dhabi mais en marge des négociations trilatérales, même s'ils s'en défendent - la France au premier chef. Leur objectif reste de peser sur les discussions afin d'éviter des tractations qui fassent la part belle aux revendications russes.
Le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov a annoncé sur Telegram qu'une première réunion avait débuté mardi aux Emirats arabes unis avec des représentants européens et de l'Union européenne, de l'Otan, et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.
L'objectif est de faire le point des positions de chacun et de se coordonner avant la reprise proprement dite des négociations, a-t-il précisé.
"L’Europe est donc présente dans un format E3, au niveau des conseillers à la sécurité nationale (NSA), réunissant les Français, les Britanniques et les Allemands, aux côtés des institutions européennes et de l’Otan", a confirmé l'Elysée. L'Italie est également représentée.
La France compte deux représentants, le conseillers diplomatiques d'Emmanuel Macron Emmanuel Bonne et Xavier Chatel.
"Il ne peut y avoir de règlement durable en Ukraine sans prise en compte de la sécurité européenne, ni d’accord sur la sécurité en Europe sans les Européens", souligne la présidence française.
"Notre objectif est donc de connecter pleinement ces deux dimensions, de rappeler que tout se tient et d’organiser la suite du processus, en veillant à ce que les intérêts et les préoccupations des Européens soient pleinement pris en compte."
Le Kremlin a déclaré mardi que les Européens n'étaient pas partie prenante dans le processus.
(Bureau de Paris, avec Lina Golovnya)
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