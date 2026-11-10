Réunion du Conseil de sécurité de la Russie à Moscou

Tout accord sur le ‌règlement du conflit russo-ukrainien comme sur la sécurité en Europe ne peut ​se négocier "sans les Européens", souligne mardi la présidence française alors que des pourparlers entre Moscou et Kyiv, sous l'égide des Etats-Unis, doivent reprendre à ​Abou Dhabi.

Les Européens sont représentés à Abou Dhabi mais en marge des négociations trilatérales, même s'ils ​s'en défendent - la France au premier ⁠chef. Leur objectif reste de peser sur les discussions afin d'éviter ‌des tractations qui fassent la part belle aux revendications russes.

Le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov a annoncé sur Telegram ​qu'une première réunion avait ‌débuté mardi aux Emirats arabes unis avec des représentants ⁠européens et de l'Union européenne, de l'Otan, et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

L'objectif est de faire le point des positions de ⁠chacun et de ‌se coordonner avant la reprise proprement dite des négociations, a-t-il ⁠précisé.

"L’Europe est donc présente dans un format E3, au niveau des ‌conseillers à la sécurité nationale (NSA), réunissant les Français, les Britanniques ⁠et les Allemands, aux côtés des institutions européennes et ⁠de l’Otan", a ‌confirmé l'Elysée. L'Italie est également représentée.

La France compte deux représentants, le conseillers diplomatiques ​d'Emmanuel Macron Emmanuel Bonne et ‌Xavier Chatel.

"Il ne peut y avoir de règlement durable en Ukraine sans prise en compte de ​la sécurité européenne, ni d’accord sur la sécurité en Europe sans les Européens", souligne la présidence française.

"Notre objectif est donc de connecter ⁠pleinement ces deux dimensions, de rappeler que tout se tient et d’organiser la suite du processus, en veillant à ce que les intérêts et les préoccupations des Européens soient pleinement pris en compte."

Le Kremlin a déclaré mardi que les Européens n'étaient pas partie prenante dans le processus.

(Bureau de ​Paris, avec Lina Golovnya)