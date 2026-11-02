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Pas content, Olivier Létang doit passer en commission d'appel cette semaine
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 08:45

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Pas content, Olivier Létang doit passer en commission d'appel cette semaine

Pas content, Olivier Létang doit passer en commission d'appel cette semaine

Le bras de fer continue. Alors qu’Olivier Létang annonçait son boycott de toutes les réunions sur l’arbitrage suite aux sanctions reçues de la part de la commission de discipline qu’il estimait trop lourdes, c’était tout l’inverse du comité exécutif de la FFF qui jugeait, quant à lui, ces mêmes sanctions insuffisantes. Et il semblerait bien que ce soit lui qui ait le dernier mot, comme le révèle L’Équipe .

Commission d’appel ce jeudi

Condamné par la commission de discipline de la LFP à verser une amende de 20 000 euros après s’en être vertement pris à Éric Wattellier en août dernier via un mail envoyé à Antony Gautier (directeur de l’arbitrage), Philippe Diallo (président de la FFF) et Vincent Labrune (président de la LFP), le président lillois avait alors pris la décision de ne plus participer à aucune des réunions sur l’arbitrage, estimant avoir été « sanctionné lourdement » . De son côté, le comité exécutif de la FFF avait décidé de faire appel de cette décision, estimant la sanction trop faible.…

AP pour SOFOOT.com

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