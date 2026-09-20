Pas besoin de se ruiner pour dire au revoir à Messi

Pas besoin de se ruiner pour dire au revoir à Messi

Un alien pour le commun des mortels. Alors que Lionel Messi s’apprête à vivre ses derniers instants en sélection , les prix des places pour sa toute dernière apparition face au Bénin le 6 octobre prochain sont connus. Comme le rapporte RMC, l’octuple Ballon d’or ne devrait ni jouer face aux Boliviens, ni face aux Burkinabés, mais pourra être remercié comme il se doit par son peuple lors du dernier match amical prévu.

Claudio Tapa, président de la fédé argentine, a d’ailleurs annoncé que les champions du monde 2022 seront tous conviés avec leur famille pour voir cette partie.…

SW pour SOFOOT.com