"Pas adaptée" aux CM2: Borne assume avoir décommandé une "Belle et la Bête" revisitée

La ministre français de l'Éducation Elisabeth Borne quitte le Palais présidentiel de l'Élysée à Paris le 19 mars 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre Elisabeth Borne a défendu jeudi l'annulation par l'Education nationale d'une version revisitée de "La Belle et la Bête" commandée à 800.000 exemplaires, en jugeant qu'elle n'était "pas adaptée" aux élèves de 10 ans, son auteur dénonçant lui une "censure".

L'auteur de bande dessinée Jul, ancien de Charlie Hebdo, avait été choisi pour l'opération annuelle "Un livre pour les vacances", grâce à laquelle 800.000 élèves de CM2 obtiennent un classique de la littérature revisité.

Il a illustré "La Belle et la Bête", conte traditionnel dans la version de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1756. Son interprétation a été jugée inadaptée aux élèves de dix ans par l'Education nationale, qui a annulé sa commande.

"Jul a beaucoup de talent, il manie l'ironie, le second degré. Mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas adapté. Mais c'est un très beau livre qui pourra être utilisé dans un autre cadre", a fait valoir jeudi Elisabeth Borne.

"C'est une réécriture moderne. On a un père de famille qui arrive d'Algérie, qui doit commettre des fraudes, qui se fait contrôler par les policiers", a expliqué la ministre de l'Education nationale sur Cnews/Europe 1.

"Peut-être que dans un cadre avec des professeurs, on peut expliquer ce second degré. Mais c'est un livre qui a vocation à être lu en vacances, avec sa famille", poursuit-elle.

Avec des livres édités par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, l'opération annuelle "Un livre pour les vacances" vise à susciter l'envie de lire des écoliers et à leur permettre de lire en autonomie, en accompagnant le texte d'explications lexicales.

Les illustrations de "La Belle et la Bête" "abordent des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, telles que l'alcool, les réseaux sociaux, ou encore des réalités sociales complexes", avait expliqué à Jul la directrice générale de l'enseignement scolaire, Caroline Pascal, dans une lettre datée de lundi.

Jul représente le père de la Belle buvant "quelques coups de vin", bouteille à la main, en train de chanter "Les Lacs du Connerama", puis étendu ivre sur un lit, selon la version consultée par l'AFP.

Les personnages sont souvent dessinés avec des portables sur les réseaux sociaux, alors que l'accès à ces réseaux sociaux est en principe interdit aux mineurs de moins de 13 ans.

Dans un projet de préface présenté comme étant signé par la ministre, il est écrit: "Vous découvrirez dans cette version, dessinée pour vous, la touche malicieuse et le regard affûté de Jul, qui insufflent à ce conte une modernité nouvelle".

Mme Borne a précisé jeudi matin "finalement (ne) pas avoir préfacé" cet ouvrage.

Le dessinateur de presse Julien Berjeaut, alias Jul, au 47e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le 30 janvier 2020 ( AFP / JOEL SAGET )

Jul, Julien Berjeaut, de son vrai nom, a déploré mercredi une "décision politique" de "censure", pour des "prétextes fallacieux" selon lui.

"La seule explication semble à chercher dans le dégoût de voir représenté un monde de princes et de princesses qui ressemble un peu plus à celui des écoliers d'aujourd'hui", a affirmé le dessinateur de "Silex and the City" et scénariste de Lucky Luke.

"Le +grand remplacement+ des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes serait-il la limite à ne pas franchir pour l'administration versaillaise du ministère ?", s'est interrogé le dessinateur de L'Écho des savanes et Fluide glacial.

"C'est certainement un ouvrage intéressant, mais pas pour ce cadre pédagogique", a argué Mme Borne, précisant que "l'argent n'a pas été dépensé, les livres n'ont pas été tirés".

"Les élèves pourront lire l'Odyssée. C'est une très belle histoire qui mérite d'être connue par tous nos élèves", a conclu la ministre. Les écoliers de CM2 étaient partis en vacances en 2023 avec un exemplaire de L'Odyssée d'Homère, adapté par Murielle Szac et illustré par Catel.

En 2024, "L'homme qui plantait des arbres" de Jean Giono, illustré par Pierre-Emmanuel Lyet, avait été choisi pour "sensibiliser" les élèves "à la protection de la nature et développer leur conscience écologique".