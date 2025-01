Particules fines: vigilance rouge en vallée de l'Arve et dans trois départements de Paca

Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse sont en vigilance rouge aux particules fines mercredi, tout comme la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, où la vigilance est activée depuis lundi ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Trois départements du sud de la France, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, seront en vigilance rouge aux particules fines mercredi, tout comme la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, où la vigilance est activée depuis lundi, selon les observatoires Atmo des régions Paca et Auvergne-Rhône-Alpes.

Des "conditions météorologiques anticycloniques et stables (...) favorisent l'accumulation des polluants issus des activités humaines (chauffage résidentiel, trafic routier, industries...) dans les basses couches de l'atmosphère", avec des "concentrations de particules fines en augmentation", indique l'observatoire de la qualité de l'air en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui précise que "la qualité de l'air sera mauvaise dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le littoral varois", où la vigilance a été déclenchée dès mardi en raison d'un "risque de dépassement" du seuil réglementaire journalier (50 µg/m3) pour le deuxième jour consécutif.

Dans la vallée de l'Arve, où ce seuil règlementaire est dépassé quotidiennement depuis vendredi, Atmo a maintenu sa vigilance rouge pour la journée de mercredi jusqu'à 13h30, dans l'attente des résultats de nouvelles mesures atmosphériques.

La vallée de l'Arve, qui s'étend de Chamonix jusqu'aux limites du Pays Rochois, est elle aussi touchée par une pollution atmosphérique de type "combustion", aux particules fines PM10. Elles sont imputables aux chauffages au bois "non performants" comme avec les appareils anciens et les cheminées ouvertes, au transport routier avec les gaz d'échappement, l'usure des pneus et des freins, ainsi qu'aux rejets d'activités industrielles et agricoles, explique l'observatoire Atmo sur son site internet.

Les pics de pollution aux particules surviennent avec le phénomène aggravant de "l'inversion de températures" qui empêche la dispersion verticale des particules: les polluants sont alors bloqués au sol par un effet "couvercle" et s'accumulent dans les basses couches de l'atmosphère.

La vallée de l'Arve et le bassin grenoblois pâtissent aussi d'un effet "cuvette", qui désigne une vallée enserrée entre deux massifs.

Depuis le début de la vigilance rouge en vallée de l'Arve, plusieurs mesures ont été mises en place.

Parmi elles, l'interdiction d'utiliser des chauffages individuels au bois d'appoint ou d'agrément, la réduction de la température de chauffage des bâtiments à 18 degrés ou encore l'abaissement de la vitesse à 70 km/h pour les vitesses supérieures ou égales à 80 km/h.

Selon les autorités sanitaires, quelque 4.300 décès par an en région Auvergne-Rhône-Alpes sont imputables aux particules fines.

En région Paca, les préfectures des départements concernés ont également pris un certain nombre de mesures comme l'abaissement de 20km/h des vitesses maximales autorisées, le report des épandages et la suspension de l'écobuage, le report des travaux d'entretien avec des outils non-électriques ou des produits à base de solvants ou encore l'interdiction des brûlages à l'air libre des déchets verts.

Les autorités recommandent par ailleurs de réduire les activités physiques intenses et de limiter les déplacements et l'usage de véhicules automobiles.