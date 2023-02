Partage des profits en entreprise: un accord majoritaire entre patronat et syndicats se dessine

Les négociateurs du patronat français et de cinq syndicats ont présenté vendredi une série de propositions afin de simplifier et élargir le partage aux salariés des bénéfices, en particulier dans les plus petites entreprises, plusieurs syndicats s'y disant favorables.

Après plusieurs mois de négociations compliquées, le Medef, la CPME et U2P côté patronal et les syndicats CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC ont présenté un texte pour "rendre plus accessibles" les dispositifs existants et "poursuivre la simplification des dispositifs d'intéressement, de participation et d'actionnariat salarié et renforcer leur attractivité".

"On arrive à un accord qui devrait être signé par la majorité des organisations syndicales", a déclaré Hubert Mongon, chef de file de la délégation patronale, à l'issue d'une longue réunion.

Le texte propose en particulier de "faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés".

L'accord intervient après une dizaine de réunions et des mois de négociations qualifiées encore fin janvier "d'impossibles" par le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, dans un contexte social encore tendu par le projet de réforme des retraites, sur lequel syndicats et patronat défendent des positions diamétralement opposées.

Les instances nationales des syndicats doivent désormais décider de signer ou non l'accord. A ce stade, CFDT et FO se sont dites favorables, et les autres sont réservées (CFE-CGC, CFTC, CGT).

Actuellement, il existe la participation (mécanisme de redistribution des bénéfices obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés) et l'intéressement (prime facultative liée aux résultats ou aux performances non financières), qui s'accompagnent d'avantages fiscaux.

A l'invitation du gouvernement, patronat et syndicats planchaient depuis novembre sur la généralisation et la simplification des outils de partage de la valeur.

Leur déploiement rencontre de nombreux obstacles, surtout chez les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME). Malgré des assouplissements déjà décidés dans la loi Pacte de 2019 et celle de l'été 2022 sur le pouvoir d'achat, sont cités complexité et méconnaissance des dispositifs, manque d'accompagnement, formule de calcul complexe pour la participation, risques administratifs, etc.

Selon la direction statistique du ministère du Travail (Dares), 88,5% des salariés d'entreprises de plus de 1.000 personnes bénéficiaient d'un dispositif de partage de la valeur en 2020, contre moins de 20% dans celles de moins de 50 salariés.

Le gouvernement défend de son côté la piste d'un dividende salarié pour compenser l'érosion du pouvoir d'achat par l'inflation -- un concept que les signataires de l'accord vendredi "s'engagent à ne pas soutenir".