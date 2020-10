Parole aux traîtres pour Lille-Lens, derby pour la tête de la Ligue 1

Ils sont une trentaine à peine, depuis la Seconde Guerre mondiale, à avoir franchi le Rubicon entre l'Artois et la Flandre. Traîtres pour les uns, opportunistes pour les autres, ils ont à la fois porté la tunique Sang et Or et celle du Losc. Après cinq ans sans derby du Nord pour les étendards du foot dans le Nord Pas-de-Calais - qui se retrouvent, ce dimanche, pour une place de leader de Ligue 1 -, il semblait inconcevable de ne pas dépoussiérer les souvenirs de ceux ayant basculé d'un camp à celui de l'ennemi.

Casting :

François Brisson : Formé au Paris Saint-Germain, l'attaquant a évolué à Lens (1981-1985) puis à Lille (1990-1993) avant de devenir adjoint de Daniel Leclercq au Racing lors du titre de 1998 et entraîneur principal lors de la saison 1999-2000.

Philippe Piette : Natif du Nord et biberonné à Valenciennes, le milieu de terrain est transféré à Lens en 1982 et y restera deux saisons avant d'évoluer ensuite une année au Losc (1985-1986).

Philippe Brunel : Le Boulonnais de naissance effectue deux séjours dans l'Artois (1991-1995, puis 1996-2001). Champion de France avec Lens, il migre en 2001 vers Marseille avant de revenir dans le Nord chez le voisin lillois (2002-2005).

Dagui Bakari : Le truculent ivoirien est passé de Lille à Lens sans parenthèse dans un autre club. D'abord au Losc sous l'ère Halilhodži? (1999-2002), il file vers le Pas-de-Calais au printemps 2002 pour 3,5 millions d'euros et y restera jusqu'en 2005 après trois saisons faites de hauts et de bas.

Le contexte du derby du Nord

C'est un match vraiment important, pour les gens de la région. À l'époque, en 1999, Lens avait pris le dessus. Mais suite à notre montée en D1 en 2000 et notre parcours dans les années qui ont suivi, le club a grandi et pris beaucoup d'expérience.J'en ai fait une dizaine, huit avec Lens et deux avec Lille. Mais face à Lille, ce n'était pas le match avec le plus de tension. On avait plus en tête Paris, par exemple. Le derby, c'était surtout pour les supporters. Chez nous, il y avait encore les mineurs. Tu voyais les mecs sortir des puits, les gens livraient encore le charbon. Il y avait la fameuse supportrice, Maman Foot. C'était très convivial.Il y avait plus d'engouement, mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com