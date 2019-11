Parler Lenglet

Arrivé chez les Bleus en juin, Clément Lenglet a saisi sa chance et est progressivement déjà devenu un indiscutable au milieu d'un groupe qui peine à être bousculé. Ce rassemblement doit compléter l'atterrissage du bon élève.

FranceMoldavie le 14/11/2019 à 20:45 Groupe H Éliminatoires Euro

C'est donc ça, la nouvelle vie des Bleus. Un spectacle de contrôle, de la suie envoyée sur le nez des visiteurs, aucun orage et un enchaînement d'échanges sans grand intérêt. Ainsi va le destin d'une équipe championne du monde, pas vraiment pertubée par le point concédé à la Turquie (1-1) mi-octobre et pas tellement flippée par l'idée de recevoir la Moldavie, jeudi soir. L'enjeu est pourtant là : en cas de victoire, les Bleus valideraient pour de bon leur qualification à l'Euro 2020 et pourraient, de fait, passer à la suite des affaires. Peut-être pourrait-on alors avoir autre chose à grignoter qu'un faux suspense - "" (Didier Deschamps, lundi) - et des joueurs qui viennent en conférence de presse pour faire le job. Ni plus ni moins. Faut-il leur reprocher quelque chose ? Non, le quotidien des Bleus manque de piment, mais cela est aussi le signe d'un groupe qui va bien. Partant, lundi, on a vu Deschamps se lancer dans un exposé sur Guy Stéphan, puis s'arrêter et sourire : "" Voilà où on en est aujourd'hui : à broder, à gratter dans les coins pour donner de la vie à une équipe qui se contente actuellement de gérer les cols et les quelques pentes, à attendre le retour des braises, des vraies, qui viendront naturellement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com