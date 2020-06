Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Parker et Fauthoux sur le banc de l'ASVEL Reuters • 15/06/2020 à 22:01









par Léo De Garrigues (iDalgo) D'après L'Equipe, Tony Parker, le boss de l'ASVEL a trouvé un remplaçant à Zvezdan Mitrovic, écarté le 21 mai dernier. Ou plutôt des remplaçants puisque c'est un tandem qui entraînera le club de Villeurbanne la saison prochaine : T.J. Parker, le frère de Tony et Frédéric Fauthoux, ancien entraîneur de Levallois. Au club depuis huit ans, T.J. Parker aura le rôle de numéro un tandis que Fauthoux l'épaulera. Après 25 journées et avant l'arrêt du championnat à cause du coronavirus, l'ASVEL était leader à égalité avec Monaco et Dijon.

