Paris verrouille Mauro Icardi jusqu'en 2024

Le PSG et l'Inter ont officialisé, ce dimanche, le transfert définitif de Mauro Icardi dans la capitale française. L'épilogue d'un long feuilleton qui ne fait que des heureux.

Un "nom" à Paris

121 - In his period in Italy (since 2012/13 to 2018/19), Mauro #Icardi scored 121 goals, more than any other player in #SerieA. Adieu. pic.twitter.com/kp3Xb7qej1 -- OptaPaolo (@OptaPaolo)

Cela faisait un petit moment que l'affaire était entendue. Encore fallait-il la concrétiser. Ce dimanche, le PSG a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi, avec un contrat courant jusqu'en juin 2024. Un contrat de quatre ans qui vient s'ajouter à la pige des derniers mois de l'attaquant de 27 ans au cœur de la Ville Lumière. Selon RMC Sport, le montant de l'opération serait de 50 millions d'euros et 5 de bonus. Bien moins que la clause négociée dans la dernière ligne droite du mercato l'été dernier, autour de 70 millions.se voit donc délester du poids de l'incertitude, même si celui-ci n'avait pas vraiment eu l'air de le gêner lors d'une première saison parisienne avec un pointage à 20 buts et 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Mais cette fois, il n'y aura plus ces incessantes questions autour de son avenir, et la longue durée du contrat lui envoie un signal fort : devant, c'est bien Icardi qui est le futur de Paris.Un choix loin d'être sans conséquence directe au vu des derniers mois. Avant la pandémie du Covid-19, Edinson Cavani avait profité du coup de la panne de l'Argentin pour retrouver du temps de jeu et même une place de titulaire face au Borussia Dortmund lors du match retour. Difficile maintenant pour l'Uruguayen et meilleur buteur de l'histoire du club de s'imaginer poursuivre à Paris. Même si ça, ce n'est pas le soucis d'Icardi. Car avant ces quelques semaines plus compliquées, le buteur de Rosario avait prouvé sur le terrain et en dehors qu'il avait toutes les qualités requises pour s'emparer du poste. Le meilleur buteur entre 2012-2013 et 2018-2019 de Serie A (121 buts) a d'entrée montré son côté clinique devant la cage, tout en offrant une vraie complémentarité avec Neymar ou Kylian Mbappé.