Paris, un préavis de rêve

Dos au mur avant son quart de finale retour à Barcelone, le PSG a réalisé la performance que l’on attendait de lui pour renverser les Blaugrana . Une demi-finale de Ligue des champions en guise de magnifique accomplissement pour la jeune garde de Luis Enrique.

Ce n’est qu’au coup de sifflet final qu’ils ont totalement laissé retomber la pression, célébrant comme il se doit leur accomplissement du soir. Unis dans leur joie, en cercle sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc, les joueurs du PSG laissaient éclater leur bonheur. Une juste récompense pour cette jeune bande de joueurs aussi talentueux que parfois laborieux – ce qui leur confère un certain charme –, et un aboutissement de la révolution entamée par le club l’été dernier. Pour la troisième fois en cinq ans, Paris est en demi-finales de la Ligue des champions. Et cette fois, le parcours ne porte pas le sceau de Neymar ou d’Ángel Di María.

Deux maîtres-mots : calme et sérénité

Dès la fin du match aller, raté dans les grandes largeurs par ses ouailles, Luis Enrique avait affiché sa confiance. Les six jours qui ont séparé les deux empoignades auront été autant d’occasions pour les Parisiens d’afficher leur sérénité, conscients que leur prestation du Parc des Princes tenait plus de l’accident que de leur niveau réel. Et même quand Raphinha s’offrait un troisième but en une semaine sur la première action catalane, les Rouge et Bleu repartaient de l’avant, sûrs de leurs forces et portés par une entame de qualité. Avant d’être récompensés, dominant la partie de part en part pour décrocher une qualification amplement méritée et offrir un grand bonheur aux 3 000 supporters ayant fait le déplacement en Catalogne.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com