Paris : un plan de suppression de places de stationnement présenté d'ici l'été

L'Hôtel de ville veut donner plus de place aux piétons et "débitumiser" Paris.

(illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La mairie de Paris va présenter d'ici l'été un plan de réduction du nombre de places de stationnement dans la capitale, a indiqué mercredi 4 mars l'adjoint à la maire en charge de la transformation de l'espace public, David Belliard. Ce projet, qui reprend les recommandations d'un panel citoyen doit permettre de redonner de l'espace aux piétons. Le nombre de place de stationnement est évalué à plus de 800.000 dont une majorité (65%) dans les immeubles, 18% dans les parkings publics et 17% dans les rues.

La consultation citoyenne recommande notamment de "supprimer des places en surface" en privilégiant le recours aux parkings souterrains , et pour cela de "réduire la différence de tarif entre la voirie et le sous-sol", de développer les parkings relais gratuits aux portes de Paris et de faire de la place libérée des espaces de vie collective (terrasses, aires de jeux, jardins partagés...).

Stationnement payant pour les deux-roues ?

Autre proposition de ces "états généraux", rendre payant le stationnement des deux-roues motorisés. "Je l'ai déjà dit, on va le faire", a affirmé David Belliard, qui se donne jusqu'en juin pour étudier la "faisabilité technique de certaines de ces propositions". Le premier enjeu, selon lui, est la "débitumisation" de la capitale, à savoir "remettre de la nature, des arbres, de la pleine terre dans une ville qui en a cruellement besoin".

Réduire les places de stationnement voiture permettra aussi "d' élargir les trottoirs de Paris" , ambitionne l'adjoint, afin de "refaire une ville pour les piétons". La place des vélos et autres "mobilités actives" sur la voirie parisienne fera l'objet d'un nouveau plan vélo qui sera présenté en septembre, a-t-il indiqué.

"Nous ne supprimerons jamais une place de PMR (personne à mobilité réduite)", a assuré l'adjoint, suivant en cela une recommandation du panel citoyen qui alerte également sur la fraude aux fausses cartes de stationnement gratuit. "Je vais interpeller le gouvernement pour avoir des cartes moins falsibiables", a-t-il dit à ce sujet.

Interrogé sur la faisabilité du plan d'action en période de campagne présidentielle, David Belliard a estimé qu'il y avait une "volonté très forte de la maire de Paris pour avancer". "Nous irons chercher les arbitrages", a-t-il affirmé.