Paris, un feu à brûler

07 Kylian MBAPPE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris and Troyes on October 29, 2022 in Paris, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon sport

Après une nouvelle semaine des plus agitées, dans la foulée d'un revers indécent contre Lorient, le Paris Saint-Germain a l'opportunité de répondre sur le terrain à Troyes. Chiche ?

Une semaine après ne même pas avoir essayé contre Lorient, le Paris Saint-Germain est attendu pour jouer à nouveau au football ce dimanche soir à Troyes. Entre l’affaire Lionel Messi et les manifestations des supporters, c’est peu dire que le club de la capitale a une nouvelle fois vécu une semaine agitée. Mais après avoir perdu trois fois lors de leurs six derniers matchs, les Rouge et Bleu se doivent de remettre la marche avant pour aller chercher le onzième sacre de l’histoire du club. Le seul objectif dans le viseur, depuis la sortie de route à Munich. Ce qui permettrait de sauver – un tout petit peu – la face, alors que même les anciennes légendes du club se paient la bande de Christophe Galtier. À l’image de Rai sur Prime Vidéo, juste après la déroute face aux Merlus : « On parlait de la motivation et de l’aspect mental, si c’était pire que la saison dernière. Je crois que oui, mais on ne connaît pas la raison et il faut que les personnes qui sont à l’intérieur du club s’expriment. »

Une semaine en enfer

Un mutisme que n’ont pas manqué de pointer du doigt les supporters parisiens, lors d’une action de protestation devant le siège du club organisée par le Collectif Ultras Paris. Dans leur viseur ? Une direction inaudible et incapable de les écouter, une politique du club conduisant à une perte d’identité ou encore un mépris de la part des joueurs devenu insupportable à leurs yeux. Tant et si bien qu’après les chants insultants lancés devant la Factory, certains n’ont rien trouvé de mieux que d’aller les reprendre sous les fenêtres de Neymar. Au grand dam du CUP, qui condamne la deuxième partie de soirée dans la foulée par la voix de son président Romain Mabille.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com