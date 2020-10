Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris-Tours : Casper Pedersen frustre Cosnfefroy Reuters • 11/10/2020 à 17:06









Paris-Tours : Casper Pedersen frustre Cosnfefroy par Pierre Sarniguet (iDalgo) C'est assez rare pour le souligner mais en ce dimanche 11 octobre, Paris-Tours s'est couru à la date prévue en début de saison. Depuis quelques années, le parcours a été modifié pour y introduire des chemins de vinges rendant la course plus indécise. La météo du jour a rendu la course intense avec du vent et de la pluie si bien qu'à plus de 30 kilomètres de l'arrivée, Casper Pedersen (Sunweb) et Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) se sont lancés à l'attaque. Personne ne les a jamais revus et c'est au sprint qu'ils se sont joués la victoire à Tours. A ce jeu-là, c'est le Danois de 24 ans qui a été le plus fort remportant au passage son second succès chez les professionnels. Pour Cosnefroy, il s'agit d'un troisième podium en deux semaines sans lever les bras.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.