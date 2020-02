Paris : sous Anne Hidalgo, le trafic automobile a baissé de 19%

La politique anti-voitures de la maire socialiste sortante a eu des résulats significatifs, soulignent vendredi Les Échos .

Anne Hidalgo le 11 février 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Dès son arrivée à la tête de Paris en 2014, la maire socialiste Anne Hidalgo a mis en place sa politique anti-voitures, suscitant la grogne de ses opposants, et même parfois l'incompréhension dans son propre camp, comme lorsqu'elle décida en 2015 d'interdire l'accès à la capitale aux véhicules diesel à l'horizon 2024. Une politique qu'elle qualifie de "santé publique" qui a porté ses fruits, révèlent vendredi 21 février Les Échos.

Selon un document de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville que s'est procuré le quotidien économique, la circulation automobile à Paris a reculé de 8,1 % entre 2018 et 2019. "Il s'agit d'un record depuis que des comptages automatiques sont effectués. Et la performance aurait pu être encore meilleure si la grève dans les transports publics (SNCF et RATP) n'avait pas poussé des Franciliens à rallumer le moteur en décembre", expliquent Les Échos , qui précisent néanmoins que ce chiffre ne prend en compte que les déplacements intra-muros, et pas ceux du périphérique.

Comment expliquer une telle baisse ? "Il peut s'expliquer par les multiples chantiers qui ont eu lieu ces derniers mois", écrit le journal, qui souligne qu'en parallèle, les embouteillages dans la capitale ont augmenté de trois points l'an dernier, à 39%.

En tout, depuis 2014, le trafic automobile a reculé de 19%. Et cela pourrait bien continuer si Anne Hidalgo, candidate à sa réélection, était réélue en mars prochain. L'édile socialiste entend bien "continuer à diminuer la place de la voiture" dans la capitale et en faire une ville 100% vélo d'ici à 2024, date des Jeux Olympiques à Paris. La maire sortante promet de rendre cyclable l'intégralité des rues de Paris d'ici à 2024 et prévoit d'investir 350 millions d'euros (dont 250 millions d'euros pour le Vélopolitain). Elle veut "récupérer de la place sur les voitures" et transformer 60.000 places de stationnement (sur 140.000 au total) pour élargir les chaussées, "faire des pistes cyclables bidirectionnelles" et créer 100.000 places de stationnement vélo.

Le record est toutefois détenu par son prédécesseur Bertrand Delanoë (PS), qui a fait chuter le trafic automobile de 21 % lors de son premier mandat entre 2001 et 2008.