Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris souffre à Nantes Reuters • 04/02/2020 à 23:34









Paris souffre à Nantes par Victor Gatinel (iDalgo) Le champion de France en titre s'est imposé dans la douleur au stade de la Beaujoire à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Privés de Neymar, blessé, les Parisiens démarrent la partie sur les bons rails. Mbappé déborde sur le côté droit avant de servir en retrait Di Maria dont la reprise est légèrement déviée par Icardi (29e). L'ancien joueur de l'Inter Milan, presque involontairement, signe ainsi son 10e but de la saison en championnat. Au retour des vestiaires, Kehrer vient smasher une tête sur un bon corner de Di Maria (57e). Le club de la capitale pense alors avoir fait le plus dur, mais Kimpembe se troue face à Simon. L'ailier des Canaris ne se fait pas prier pour réduire l'écart au terme d'une course de 50m (68e). Dans une fin de rencontre totalement débridée, les deux gardiens multiplient les exploits. Tour à tour Petric (73e et 89e) et Navas (86e et 90+2) se répondent et maintiennent le suspense. Finalement le score ne changera pas et le PSG rentre de Loire-Atlantique avec la victoire. Les Nantais enchaînent un 3e revers de suite en Ligue 1 tandis que les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus perdu toutes compétitions confondues depuis le 1er novembre 2019 (18 succès et 2 nuls).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.