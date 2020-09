Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris-SG : trois joueurs positifs au coronavirus Reuters • 02/09/2020 à 19:08









Paris-SG : trois joueurs positifs au coronavirus par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi après-midi, le Paris Saint-Germain, sur son compte Twitter, a officialisé les contrôles positifs au nouveau coronavirus Covid-19 de trois de ses joueurs. Selon le très informé journal L'Equipe, il s'agirait de Neymar Jr., Leonardo Paredes et Angel Di Maria qui, tous trois, reviennent de quelques jours de vacances à Ibiza, où le virus est actuellement en circulation active. Pour le moment, la rencontre opposant Lens au PSG, prévue le 10 septembre, n'est pas menacée. Mais, si un ou plusieurs autres joueurs étaient testés positifs, la donne ne serait plus la même, le club étant considéré comme un cluster par la Commission Covid de la LFP.

