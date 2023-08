Paris se heurte à Lorient

Kang-in LEE of PSG during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and FC Lorient at Parc des Princes on August 12, 2023 in Paris, France. (Photo by Sandra Ruhaut/Icon Sport)

Totalement maître du jeu, Paris n'est pas parvenu à percer le coffre-fort lorientais (0-0). Sans génie, les champions de France doivent se contenter d'un nul pour lancer cette saison placée sous le signe du renouveau.

Paris Saint-Germain 0-0 Lorient

Le lancement d’une nouvelle ère : voilà à peu près comment pourrait se définir ce premier match officiel de la saison du PSG. Doté d’un entraîneur tout neuf et d’un onze renouvelé de plus de moitié (six joueurs alignés au coup d’envoi disputaient leur premier match dans la capitale, un record), le club francilien s’est lancé à la conquête d’un douzième titre face à une équipe de Lorient habituée à faire des coups dans la capitale, en particulier au mois d’août. Largement dominateurs de bout en bout, les Parisiens ont pourtant manqué d’un brin de talent et d’efficacité pour l’emporter (0-0). Un score nul et vierge pas vraiment flatteur, mais porteur malgré tout de belles promesses dans le jeu en vue de la saison qui s’annonce.

25 – 6 joueurs font leurs débuts avec Paris ce soir face à Lorient, une première dans un même XI de départ toutes compétitions confondues pour le club de la capitale sur les 25 dernières années. Nouveauté. #PSGFCL pic.twitter.com/4Ra3Q4brq0…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com