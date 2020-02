Paris se défoule sur Dijon et file en demies

En s'imposant largement au stade Gaston-Gérard (1-6), le Paris Saint-Germain s'est qualifié ce mercredi soir pour les demi-finales de la Coupe de France. Mieux, Thiago Silva et Juan Bernat ont même rejoué au football et sont prêts pour la Ligue des Champions.

Dijon 1-6 Paris Saint-Germain

Un buteur nommé CSC

Tout a commencé pour lui le 8 janvier dernier face à Saint-Étienne lorsqu'il a planté le but du 3-0. La naissance d'un goleador qui l'a ensuite vu inscrire un pion face à Monaco, Reims, Montpellier et Lyon. Avant de claquer un doublé lors de ce quart de finale de Coupe de France face à Dijon au Stade Gaston-Gérard. Lui, c'est l'immense CSC. Un homme qui a déjà frappé cette fois pour le PSG en 2020. Loin devant ses concurrents Mbappé, Neymar, Icardi ou autres Cavani. Et c'est encore lui qui a permis à Paris de s'imposer à Dijon grâce à un doublé (Lautoa 1, Coulibaly 85) et d'entrevoir une sixième demi-finale de Coupe de France consécutive.Titulaire pour la première fois de la saison, le Néerlandais Mitchel Bakker n'est pas du genre à succomber à la pression. Preuve en est avec son accélération côté gauche et son centre que Wesley Lautoa dévie dans ses propres cages (0-1, 1). Pas de quoi effrayer pour autant Dijon qui a déjà battu le PSG en Ligue 1 cette saison après avoir concédé l'ouverture du score. Et comme en championnat, c'est Mounir Chouiar qui égalise après avoir intercepté une passe toute molle d'Ander Herrera (1-1, 13). Sauf que Paris n'est pas vraiment du genre à s'incliner deux