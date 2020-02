Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris se défait difficilement de Bordeaux Reuters • 23/02/2020 à 23:29









Paris se défait difficilement de Bordeaux par Samuel Martin (iDalgo) Au bout d'une semaine compliquée et agitée, le PSG recevait les Girondins de Bordeaux pour rebondir et satisfaire ses supporters. Au bout d'un match animé, le club de la capitale est ressorti avec la victoire sans rassurer (4-3). Les premières mauvaises nouvelles arrivent peu après le quart d'heure de jeu quand Thiago Silva doit sortir blessé à une cuisse et Hwang ouvre le score sur l'action suivante (18', 0-1). Edinson Cavani égalisera de la tête en inscrivant le 200e but de la carrière avec le PSG (25', 1-1) avant que Marquinhos donne l'avantage aux champions en titre sur un caviar de Di Maria (45+1', 2-1). Ces derniers ne rentreront pas aux vestiaires en menant au score puisque Pablo viendra marquer le deuxième but des visiteurs en contrant le dégagement de Sergio Rico (45+6', 2-2). La différence sera faite grâce à Marquinhos (63', 3-2) pour le doublé et Mbappé (69', 4-2) avant que Ruben Pardo réduise le score (83', 4-3) pour les Marine et Blanc d'une frappe en pleine lucarne. Preuve de la nervosité locale, Neymar sera exclu dans le temps additionnel de la seconde période pour un mauvais geste sur Adli. Bordeaux loupe l'occasion de revenir dans la première partie de tableau dans ce match ouvert.

