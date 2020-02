Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris sans pitié, Toulouse se reprend Reuters • 19/02/2020 à 22:45









Paris sans pitié, Toulouse se reprend par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Paris Saint-Germain poursuit son sans-faute. Les coéquipiers de Nikola Karabatic n'ont pas laissé une miette à Créteil lors de la 16e journée de Lidl Starligue. Face à la lanterne rouge, ils se sont imposés 39 à 26, avec 11 réalisations de Sander Sagosen. Le PSG est premier avec 16 victoires en autant de matchs. Après deux défaites consécutives, Toulouse reprend du poil de la bête. Le Fenix a disposé de Tremblay (36-27) et récupère la quatrième place du championnat. De son côté, Nantes a étrillé Dunkerque (15-34), qui n'a inscrit que trois buts en première période devant son public. Dans les autres rencontres de la soirée, Ivry a gagné sur le fil contre Saint-Raphaël (31-30) et Chartres a pris le meilleur sur Istres (24-30). En fin de soirée, Nîmes Gard a vaincu Aix et pour conforter sa troisième place de Lidl Starligue.

