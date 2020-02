Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris sans pitié face à Dijon Reuters • 12/02/2020 à 20:45









Paris sans pitié face à Dijon par Matthieu Cointe (iDalgo) Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Dijon dans son quart de finale de la Coupe de France. Sérieux, les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés sur le score de 6 à 1. Paris a ouvert le score après 47 secondes de jeu, sur un but contre son camp de Lautoa qui tentait de dégager un centre de Mitchel Bakker, titulaire en tant que latéral gauche pour la première fois dans sa nouvelle équipe. Mounir Chouiar a ensuite égalisé sur une belle action individuelle pour confirmer la bonne entame des Dijonnais. Juste avant la mi-temps, M'bappé a doublé la marque. La seconde période a été bien plus difficile pour Dijon. Thiago Silva puis Sarabia ont permis aux Parisiens de prendre leurs distances, avant que Coulibaly, malchanceux, ne mette un nouveau CSC. Un dernier but de Sarabia dans le temps additionnel et Paris rejoint les demi-finales de la Coupe de France, pour la sixième année consécutive.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.