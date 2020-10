Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris s'impose à Istambul Reuters • 28/10/2020 à 21:22









Paris s'impose à Istambul par Samuel Messberg (iDalgo) Le Paris-Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Basaksehir Istambul pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Moise Kean (64', 79') bien servi par deux fois par l'attaquant français Kyllian Mbappé. Seul point noir de la soirée la sortie sur blessure de Neymar dés la 26ème minute suite à une blessure à la cuisse. En attendant le deuxième match entre Manchester United et Leipzig, Paris revient à égalité de points des deux équipés citées. Les Turcs restent eux dernier de la poule avec 0 point. Au prochain match, Paris recevra Leipzig au Parc des Princes et Basaksehir recevra Manchester United.

