Paris s'en sort bien à Nantes

Dominateurs pendant plus d'une heure et devant tout le long de la rencontre au tableau d'affichage, les Parisiens ont ramené un succès important de Nantes (1-2) malgré une grosse frayeur dans le dernier quart d'heure. Suite à une erreur de Presnel Kimpembe, qui a relancé les Canaris, les hommes de Thomas Tuchel ont tremblé mais ont pu compter sur Keylor Navas pour rentrer à Paris avec le succès entre les mains.

Nantes 1-2 PSG

Icardi retrouve le sourire

Après le large succès au Parc des Princes face à Montpellier samedi (5-0), le PSG avait rendez-vous à Nantes ce mardi soir pour enchaîner un onzième match sans défaite et, surtout, une quatrième victoire de rang en Ligue 1. Engranger, par la même occasion, de la confiance alors que Lyon dimanche et Amiens dans huit jours feront office de dernières répétitions avant le huitième de finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Pendant une heure, le contrat était rempli, avec sérieux, jusqu'à une erreur de Presnel Kimpembe qui a totalement relancé les Canaris. Car oui, à l'issue du temps additionnel, les Nantais peuvent avoir des regrets de ne pas avoir pris un point à ce PSG-là.Au coup d'envoi, la Beaujoire est pleine à craquer. Prête à pardonner le désastre de Rennes, prête pour accueillir l'ogre du championnat de France qui n'a plus trébuché depuis le mois de novembre à Dijon. Problème, rapidement, le 4-2-3-1 de Christian Gourcuff comprend qu'il va passer son temps à courir après le ballon, à couper les transmissions entre Marco Verratti et Angel Di Maria. Un cas de figure que les Canaris n'aiment pas, et ça se voit. Sur un long ballon de Layvin Kurzawa, Mauro Icardi contrôle parfaitement au point de penalty mais Denis Petri? avait tout compris avant lui. Une première alerte, qui ne va pourtant pas empêcher l'arrière-garde nantaise de se faire surprendre,