Paris-Roubaix: l'ogre Pogacar plonge dans l'Enfer du nord

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) lors des Strade Bianche le 8 mars 2025 près de Sienne, Italie. ( AFP / Marco BERTORELLO )

"Un grand moment pour le cyclisme": Tadej Pogacar disputera le 13 avril son premier Paris-Roubaix, le Monument le plus dangereux du calendrier, où la perspective d'un nouveau duel avec Mathieu van der Poel promet des étincelles.

Signe du coup de tonnerre que constitue cette annonce communiquée mardi par son équipe UAE, ce sera la première fois depuis... 1991 qu'un vainqueur sortant du Tour de France prendra le départ de la Reine des classiques, lorsque l'Américain Greg LeMond avait pris la 55e place dans le vélodrome de Roubaix.

Auparavant, Bernard Hinault, en 1982, et Eddy Merck, en 1975, avaient également été sacrés sur la Grande Boucle avant de s'aligner l'année suivante à Paris-Roubaix, une classique normalement réservée aux armoires à glace et a priori incompatible avec un gabarit de grimpeur comme celui de Pogacar.

Mais le Slovène de 26 ans est un coureur ultra complet qui brille autant sur les grands Tours – trois victoires dans le Tour de France et une dans le Giro – que sur les classiques, avec sept Monuments à son palmarès, dont le Tour des Flandres en 2023.

- "Un défi à hauteur de son talent" -

Le champion du monde dit lui-même qu'il préfère les courses d'un jour, des shoots d'adrénaline pure, aux épreuves par étapes où il faut aussi savoir calculer ses gestes et économiser ses forces.

Il devait d'ailleurs participer vendredi au Grand Prix E3 et dimanche à Gand-Wevelgem, deux prestigieuses classiques belges, pour préparer le Tour des Flandres, l'autre Monument pavé qui aura lieu le 6 avril.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) (à droite) et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), vainqueur de Milan - Sanremo le 22 mars 2025. ( AFP / Marco BERTORELLO )

"Après des discussions (en interne), il a été décidé qu'il ajusterait son programme pour se concentrer sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix", a indiqué l'équipe UAE dont les dirigeants étaient réticents à libérer Pogacar pour Roubaix avant de céder face à l'insistance du Slovène.

"C'est un grand moment pour le cyclisme. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un vainqueur de Tour de France qui est en capacité d'aller jouer la gagne sur Paris-Roubaix. Là, il va avoir un défi à la hauteur de son talent", s'est félicité le directeur de la course Thierry Gouvenou auprès de quelques journalistes dont l'AFP.

Sur l'Enfer du Nord, "Pogi" retrouvera le Néerlandais Mathieu van der Poel, double vainqueur sortant qui vient de le priver de la victoire à Milan-Sanremo, et des outsiders comme le Belge Wout Van Aert ou l'Italien Filippo Ganna, 2e à Sanremo.

"Si Van Der Poel est au sommet de son art, ce sera très difficile pour Pogacar, estime Gouvenou. Il va rencontrer un parcours qui n'est pas fait pour lui. Si, un jour, il vient à gagner Paris-Roubaix, ce sera dans la difficulté. Et ça, c'est ce qu'on attend tous: voir les champions en difficulté. Cette course risque de le rendre encore plus grand."

- Six millions de pavés dangereux -

Si Paris-Roubaix ne figurait jusque-là pas au programme de Pogacar, c'est aussi parce que son équipe ne voulait pas prendre de risques avec le coureur le mieux payé du peloton, avec un salaire estimé à 8 millions d'euros par an, pour lequel le Tour de France reste la priorité.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) avant le départ de Milan-Sanremo, le 22 mars 2025. ( AFP / Marco BERTORELLO )

"Une mauvaise chute pourrait remettre en cause le Tour de France et peut-être même toute la saison. Il a encore du temps dans sa carrière pour courir Paris-Roubaix", disait le manager de son équipe, Mauro Gianetti au soir des Strade Bianche où Pogacar venait justement de chuter avant de s'imposer, ce qui n'a évidemment pas rassuré son équipe.

Avec ses six millions de pavés souvent disjoints, Paris-Roubaix est de fait considéré comme la course la plus dangereuse du calendrier et de nombreux coureurs y ont connu des blessures sérieuses les couchant sur le flanc pour de longs mois.

Mais Pogacar avait envie et a réveillé la planète cyclisme en février lorsqu'il a publié sur Instagram une vidéo le montrant en reconnaissance dans la trouée d'Arenberg, secteur pavé mythique de l'Enfer du nord.

Depuis, il entretenait le mystère, sachant que ces derniers jours les signaux d'une première participation se sont accumulés. Jusqu'à la confirmation mardi qui promet un Paris-Roubaix encore plus incandescent que d'habitude le 13 avril.