Paris-Roubaix 2020 annulé par Adonis Vesin (iDalgo) Pour la première depuis 1896, hors guerres mondiales, Paris-Roubaix n'aura pas lieu. Initialement prévue le 12 avril, la 118e édition devait se courir dans deux semaines, le dimanche 25 octobre. Finalement, « l'enfer du Nord » a été annulé ce vendredi par Amaury Sport Organisation à la demande de la Préfecture. En effet, la métropole lilloise est passée en alerte maximale covid. L'inauguration de la course féminine est également repoussée au 11 avril 2021. En attendant, Philippe Gilbert est toujours le tenant du titre de la « reine des classiques ». Le amateurs de cyclisme pourront se rattraper avec le Giro, Paris-Tours (11 octobre) ou le Tour des Flandres (18 octobre).

