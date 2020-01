Paris reste la ville la plus embouteillée de France devant Marseille et Bordeaux

La capitale se classe à la 42e place des agglomérations les plus embouteillées au monde et à la 4e place des villes les plus embouteillées de l'Union européenne.

L'avenue des Champs-Élysée (illustration) ( AFP / FRED DUFOUR )

Les automobilistes des grandes agglomérations de France n'ont jamais passé autant de temps dans les embouteillages que l'an dernier. Selon la dixième édition de l'étude mondiale TomTom Traffic Index, dévoilée ce mercredi 29 janvier par Le Parisien , l'agglomération parisienne pointe à la 42e place des agglomérations les plus embouteillées au monde. Au niveau national, la capitale décroche la première place devant Marseille, Bordeaux, Grenoble et Nice.

À Paris, le niveau d'embouteillage moyen , calculé à partir d'un indice donnant le temps supplémentaire passé au volant par rapport à celui d'une circulation fluide, a été estimé à 39% en 2019 contre 36% en 2018. Concrètement en 2019, les automobilistes d'Île-de-France ont perdu 163 heures coincés dans les bouchons, soit 6 jours et 19 heures , contre 150 heures en 2018 (temps perdu sur un an pour un trajet quotidien de 30 minutes effectué cinq jours sur sept aux heures de pointe). "De janvier à novembre, sur l'agglomération parisienne, nous étions dans une moyenne assez similaire à 2018, explique à BFMTV Vincent Martinier, directeur marketing de Tom Tom. L'impact de décembre a clairement modifié le résultat final." Le mois de décembre a en effet été perturbé par la mobilisation contre la réforme des retraites et la grève à la SNCF et à la RATP.

Seules 4 villes ont vu leur taux d'embouteillages baisser

Paris prend donc la tête du top 10 des villes les plus embouteillées de France, devant Marseille (taux d'embouteillage moyen de 34% et 151 heures perdues au volant), Bordeaux (32%, 156 heures), Grenoble (32%, 151 heures), Nice (31%, 138 heures), Lyon (30%, 142 heures), Toulon (29%, 135 heures), Toulouse (28%, 158 heures), Strasbourg (28%, 133 heures) et Nantes (27%, 140 heures). Sur les 25 plus grandes villes françaises analysées, seules quatre voient leur niveau d'embouteillages baisser très légèrement : Marseille, Montpellier, Saint-Etienne et Avignon , notamment grâce à des aménagements routiers qui permettent de désengorger les centres-villes.

Au niveau européen, la capitale française se situe à la 4e place, derrière Dublin, Athènes et Édimbourg.