Paris reste invaincu, Montpellier perd encore par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Paris Saint-Germain a remporté ce mercredi une quinzième victoire en autant de matchs de Lidl Starligue, face à Aix. Vainqueur sur le score de 38 à 28, Paris se dirige vers un septième titre en championnat, un sixième de rang. Le PSG est premier du classement avec six points d'avance sur Nantes, son dauphin. Les Nantais se sont aussi imposés ce soir contre Ivry (38-24) et confortent leur deuxième place. Nîmes complète le podium après son succès à Créteil, 35 à 28. Montpellier réalise la mauvaise opération de la journée avec une troisième défaite de suite en Lidl Starligue. Devant son public, le club de l'Hérault a laissé passé sa chance et s'incline au bout du suspens face à Istres (27-28). Montpellier est quatrième, à six points de la deuxième place qualificative en Ligue des Champions. Dans les autres matchs de la soirée, Chartres a vaincu Chambéry et Dunkerque est venu gagner à Tremblay.

